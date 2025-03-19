Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Здесь ты можешь безопасно проявляться, кричать, переигрывать роли, жеманничать, фонтанировать эмоциями. Даже самые зажатые под бережным сопровождением Евгения Белого — раскрепощаются. Этот опыт на всю жизнь останется с тобой. Тебя ожидает практика по развитию мастерства актёра (как справиться с волнением, сценическое внимание, способы создания образа на сцене, сценическая маска). Ведущий: Евгений Белый — актёр, режиссёр, ведущий мастер сцены, театра для детей и молодёжи, с опытом более 25 лет. По вопросам: https://t.me/ushakova_alyonaV
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