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Основы техники речи

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для всех, кто хочет комплексно поработать над своей речью и уверенностью в общении. Эксперт Олеся Шилова, артистка Театра драмы Кузбасса, педагог по сценической речи Кузбасского колледжа культуры и искусств им. нар. арт. СССР И.Д. Кобзона. В ходе занятия с ведущей артисткой театра и педагогом тебя ждут теоретические уроки и практические упражнения, а также персональные рекомендации. Данный мастер-класс поможет тебе: Убрать зажимы, расслабить тело и лицо; Узнать основы правильного дыхания, чтобы воздуха хватало на всю фразу, а окружающие не слышали ваших вдохов; Улучшить дикцию и артикуляцию; Отработать основные принципы убедительной речи; Начать свободно общаться. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».

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