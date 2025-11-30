Мастер-класс для всех, кто хочет комплексно поработать над своей речью и уверенностью в общении. Эксперт Олеся Шилова, артистка Театра драмы Кузбасса, педагог по сценической речи Кузбасского колледжа культуры и искусств им. нар. арт. СССР И.Д. Кобзона. В ходе занятия с ведущей артисткой театра и педагогом тебя ждут теоретические уроки и практические упражнения, а также персональные рекомендации. Данный мастер-класс поможет тебе: Убрать зажимы, расслабить тело и лицо; Узнать основы правильного дыхания, чтобы воздуха хватало на всю фразу, а окружающие не слышали ваших вдохов; Улучшить дикцию и артикуляцию; Отработать основные принципы убедительной речи; Начать свободно общаться. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».