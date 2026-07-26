Чико совместно с клубом ролевых и настольных игр «Games&RolLes» собирают отряды для игры по мотивам «Подземелья и драконы» - той самой, с которой всё началось в сериале «Очень странные дела». Тебя ждёт настоящее приключение: - станешь героем сериала - отправишься в опасное путешествие по миру Хоукинса - сразишься с монстрами, примешь сложные решения и пройдёшь испытания, где каждый выбор меняет ход истории Мастер игры проведёт каждого через атмосферную сюжетную кампанию, а тематическое меню поможет почувствовать себя героем сериала. • 15:00 (игра 12+) • 17:15 (игра 18+) Продолжительность кампании ~1,5 часа Отряды от 3х до 5ти человек Предварительная запись обязательна - @chicko_kemerovo