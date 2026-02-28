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О чём молчит твоё тело? Психологический лекторий

улица Притомская Набережная, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Сообщество доказательных психологов приглашает на разговор о телесности.

Темы и спикеры лектория:

Любовный роман с холодильником | Ольга Гутова, психолог-консультант, эмоционально-образный терапевт, ведущий психологических трансформационных игр

Укол стройности: как Ozempic и аналоги выключают голод, но не меняют жизнь | Антон Загайнов, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог и нутрициолог

Зачем мы спим? | Екатерина Петрова, клинический психолог, КПТ- и EMDR-терапевт, супервизор, сооснователь коммьюнити доказательных психологов в г.Кемерово

Искусство быть устойчивым: движение, как ключ к восстановлению нервной системы | Светлана Мильчакова, healthy-тренер, персональный тренер, специалист по фасциальным манипуляциям

Когда тело говорит громче слов: путь психики и тела через кризис  | Оксана Снегирёва, организационный психолог, когнитивно-поведенческий психолог, схема-терапевт

О чем кричит тело подростка | Юлия Соболевская, психолог-консультант, телесно-ориентированный психолог, модератор психологических групп развития

Нежно нельзя небрежно | Асия Годжаева, врач общей практики, клинический психолог, когнитивно-поведенческий подход

Карта удовольствия: навигатор по телу и сознанию | Анна Аредакова, сертифицированный парный и семейный психотерапевт, психоаналитический психолог, сексолог, арт-терапевт, групповой терапевт, сооснователь коммьюнити доказательных психологов в г.Кемерово

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