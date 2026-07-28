Экскурсия-погружение в культурную жизнь города. Узнаешь: - Какое учреждение сегодня находится в здании бывшего НКВД? - Получит ли вторую жизнь Дом кино «Москва»? - Правда ли, что в театре кукол идут спектакли 18+? - Где можно посмотреть спектакль, в котором играют обычные горожане? - Какие звёзды начинали свою карьеру в Кемерово? Запись обязательна