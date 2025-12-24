Новогодний AI-квартирник
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
Заряжайся настроением и погружайся в мир ИИ вместе с командой AiKino. В программе: — Мини-лекции для креаторов — Практический воркшоп — Живое общение и обмен идеями А ещё: — Новогодняя атмсофера — 15 кг мандаринов — Вкуснейший глинтвейн — Классные профессиональные фотки
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