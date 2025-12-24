Заряжайся настроением и погружайся в мир ИИ вместе с командой AiKino. В программе: — Мини-лекции для креаторов — Практический воркшоп — Живое общение и обмен идеями А ещё: — Новогодняя атмсофера — 15 кг мандаринов — Вкуснейший глинтвейн — Классные профессиональные фотки