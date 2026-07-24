ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Нова Фест (Nova Fest Open Air)

Собрание, Советский проспект, 2/9

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 14+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Открытый музыкальный фестиваль, созданный для новой волны артистов и слушателей. В этот день ты услышишь свежий звук, увидишь выступления молодых исполнителей и станешь частью первого события в истории NOVA FEST. На сцене: - 3erie - KVERTY - DABADU - YASSIGO - apletin - rhytmkidd Это только первая глава. NOVA FEST — новая сцена. Новые имена. Новая волна.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста