Открытый музыкальный фестиваль, созданный для новой волны артистов и слушателей. В этот день ты услышишь свежий звук, увидишь выступления молодых исполнителей и станешь частью первого события в истории NOVA FEST. На сцене: - 3erie - KVERTY - DABADU - YASSIGO - apletin - rhytmkidd Это только первая глава. NOVA FEST — новая сцена. Новые имена. Новая волна.