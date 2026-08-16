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Вечеринки
Про событие
Это не официальное открытие, а повод познакомиться с новым пространством раньше других в непринужденной дружеской среде. Приходи знакомиться лично. Музыка, напитки, закуски, кальяны и приятная атмосфера непременно будут в эту ночь. Вход свободный
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