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Ночь музеев: фестиваль «Родной двор»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 0+
Спектакли
Фестивали

Про событие

Классики, салочки, резиночки, гитара у подъезда и звонкий смех. Это не воспоминания — это ночь музеев! В программе: - театрализованные представления — как будто снова во дворе; - уютные посиделки под гитару: спеть может каждый желающий; - открытый микрофон с воспоминаниями о дворовом детстве: от стихов до стендапа; - игровые площадки, мастер-классы, советские угощения и многое другое.

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