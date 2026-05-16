Классики, салочки, резиночки, гитара у подъезда и звонкий смех. Это не воспоминания — это ночь музеев! В программе: - театрализованные представления — как будто снова во дворе; - уютные посиделки под гитару: спеть может каждый желающий; - открытый микрофон с воспоминаниями о дворовом детстве: от стихов до стендапа; - игровые площадки, мастер-классы, советские угощения и многое другое.