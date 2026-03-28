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Ночь Гонгов

Студия Джива, ул. Тухачевского 47

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Глубокое ночное путешествие к своему истинному «Я» под живые сакральные звуки.

В программе:

  • 22:00-22:30 Сбор гостей
  • 22:30-23:45 Кундалини Йога на процветание: практика, чтобы снять энергетические блоки, расширить поле возможностей и настроить сознание на изобилие.
  • 00:00-5:00 Гонг-медитация: Всю ночь ты будешь отдыхать на коврике, погружаясь в океан живых звуков. Мастерство проводников создаст многослойное полотно из вибраций Гонгов, поющих чаш, шаманских бубнов и других архаичных инструментов.

Современный ритм жизни перегружает нервную систему. Ночь Гонгов — это «перезагрузка» на клеточном уровне. Звуковые волны мягко обходят критический ум, позволяя телу войти в состояние глубочайшего расслабления, которое недоступно в обычном сне.

Ведущие: опытные мастера звука из г. Новосибирска - Екатерина Залевская и Светлана Медведева.

Запись в тг @jiva_yoga_studio

Количество мест ограничено

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