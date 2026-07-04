Пространство, где практика становится не «тренировкой», а живым разговором. Место, где можно двигаться мягко, но включённо, исследуя, как тело откликается на медленный импульс, как распускается напряжение, как приходит мягкость и подвижность. В программе: — мягкая нейройога — восстановление связи с телом — работа с нервной системой через движение и дыхание — медитация в окружении зелени — поддержка от самой природы — вкусное чаепитие и тёплое общение в кругу единомышленников — время, чтобы подышать, поделиться и просто побыть в хорошей компании Практика проходит в Кузбасском ботаническом саду (тот, что в Шалготарьяне) Взять с собой: коврик, вода и лёгкая одежда по погоде. Организаторы: Татьяна Абрамова и Наталья Кочетулина