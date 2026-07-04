ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Нейройога в Ботаническом саду

Кузбасский ботанический сад

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Пространство, где практика становится не «тренировкой», а живым разговором. Место, где можно двигаться мягко, но включённо, исследуя, как тело откликается на медленный импульс, как распускается напряжение, как приходит мягкость и подвижность. В программе: — мягкая нейройога — восстановление связи с телом — работа с нервной системой через движение и дыхание — медитация в окружении зелени — поддержка от самой природы — вкусное чаепитие и тёплое общение в кругу единомышленников — время, чтобы подышать, поделиться и просто побыть в хорошей компании Практика проходит в Кузбасском ботаническом саду (тот, что в Шалготарьяне) Взять с собой: коврик, вода и лёгкая одежда по погоде. Организаторы: Татьяна Абрамова и Наталья Кочетулина

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста