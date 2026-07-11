Мастер-класс по рисованию с натуры с вайбом Ренессанса. Будешь общаться, пить вино, вдохновляться красотой и писать с натуры этюды углём. Профессиональные навыки не нужны. В стоимость включены все материалы, игристое вино, лёгкие закуски и работа натурщика. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk