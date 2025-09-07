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Наш день

Mo.Co, Ноградская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Игры
Еда

Про событие

Веселье в кофейне MO.CO + киновечер Что тебя ждёт: — Спэшл дня — напиток и десерт только в этот день — Старт сезонного спэшла — secret drink и другие новые напитки — Настолки, украшения, музыка, живое общение и киновечер! Будет показ фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Начало мероприятия в 12:00, начало кинопоказа в 18:00.

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