Веселье в кофейне MO.CO + киновечер Что тебя ждёт: — Спэшл дня — напиток и десерт только в этот день — Старт сезонного спэшла — secret drink и другие новые напитки — Настолки, украшения, музыка, живое общение и киновечер! Будет показ фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Начало мероприятия в 12:00, начало кинопоказа в 18:00.