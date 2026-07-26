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Мягкая растяжка

Эко-отель «Лукоморье», Центральная улица, 1Г, д. Ляпки

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лёгкая тренировка на природе. Что тебя ждёт: - Спокойная и расслабляющая растяжка; - Вкусный и сытный завтрак после занятия; - Возможность загорать весь день, наслаждаться отдыхом у бассейна и любоваться видами на р. Томь. Природа, красивые пейзажи и забота о себе — всё, чтобы зарядиться энергией и гармонией. Количество мест ограничено. Запись в вк @lukomorye_kemerovo

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