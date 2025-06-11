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Музыкальный open-air

Бассейн на Красном, Ленинградский проспект, 1а к3

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Завершение:

от 300₽ до 1300₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Лето, музыка и живой звук — что может быть лучше? Ученики студии Seven готовят отчетный концерт под открытым небом. Это не просто выступления, а результат месяцев работы, вдохновения и любви к музыке. Тебя ждёт: — море эмоций — живая музыка — вдохновляющие выступления, — и, конечно, атмосфера настоящего лета Билеты приобретаются на входе. — фуд-корт (зрители) — 300? — бассейн с шезлонгом — 1300?

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