Правила в музыкальном лото простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля.