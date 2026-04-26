Правила простые: у каждого будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. Каждый участник по желанию может получить браслет с цветом статуса в отношениях: Красный — у меня есть пара Зелёный — я свободен(на) Фиолетовый — открыт к общению Дресс-код: Славянский шик