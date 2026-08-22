Вечеринка-игра на открытом воздухе.

Правила в музыкальном лото простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции.

Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы!

Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля.

P.s. Организаторы предоставляют специальные оранжевые браслеты для тех, кто открыт к знакомствам. Если у тебя случится мэтч с другим участником, ты можешь снять свой браслет, написать на нём свой номер и обменяться им с понравившимся человеком.