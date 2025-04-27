Весело проведи выходной, подпевая своим любимым песням. Правила в музыкальном лото простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля Более подробную информацию уточняй у организатора - vk.com/club227566798