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Музыкальное лото: Голубой огонёк

Volna
Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 6400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Правила в музыкальном лото простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля.

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