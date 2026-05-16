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  1. Кемерово
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Музыкально-поэтический спектакль «Рождение света»

Дворец Молодёжи, улица Рукавишникова, 15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль о становлении женщины через слияние музыки, танца и поэзии. Ты увидишь рождение робкого лучика света — маленькой светящейся девочки, которая со временем перерождается в несгибаемую железную женщину, готовую нести всё на своих хрупких плечах. Она пройдёт через победы и поражения, счастье и горе, любовь и расставания, поддержку и предательства, веру и неверие. Чтобы найти себя. Ведь на самом деле каждая женщина — это источник света. Без неё не было бы жизни. Была бы непроглядная тьма. Расскажет историю Екатерина Ларионова — чтец города Кемерово.

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