Views исполняется 6 лет. Будут отмечать так, что вспоминать будет стыдно, а забыть невозможно. Подарком станет гость из Москвы: Monoplay с live vocal dj set! А так же музыкальные презенты будут раздавать: Mekhruzz Tima Salomon Taras Zakirov Nata Eva Lanker