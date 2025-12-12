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Views исполняется 6 лет. Будут отмечать так, что вспоминать будет стыдно, а забыть невозможно. Подарком станет гость из Москвы: Monoplay с live vocal dj set! А так же музыкальные презенты будут раздавать: Mekhruzz Tima Salomon Taras Zakirov Nata Eva Lanker
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