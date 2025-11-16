Фестиваль трансформационных игр. Ты когда-нибудь замечал, как одна встреча, одно осознание или один выбор могут изменить всё? Тебя ждут: — Более 10 трансформационных игр разной направленности — 10 проводников, ведущих к осознаниям — 2 игровых сессии для каждого участника — ты сможешь выбрать свой путь — Кофе-брейк и живое общение — Подарки для всех участников — Нетворкинг и ярмарка мастеров Локация: пр. Октябрьский, 28 — коворкинг, 2 этаж