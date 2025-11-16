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Меняющие реальность

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль трансформационных игр. Ты когда-нибудь замечал, как одна встреча, одно осознание или один выбор могут изменить всё? Тебя ждут: — Более 10 трансформационных игр разной направленности — 10 проводников, ведущих к осознаниям — 2 игровых сессии для каждого участника — ты сможешь выбрать свой путь — Кофе-брейк и живое общение — Подарки для всех участников — Нетворкинг и ярмарка мастеров Локация: пр. Октябрьский, 28 — коворкинг, 2 этаж

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