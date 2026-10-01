Мем на холсте
ул. Дзержинского, 6
Начало:
Завершение:
2100₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по масляной живописи. Будешь рисовать знаменитый интернет-мем. Подходит для любого уровня подготовки. Мастер-класс проведёт Александра Салагаева — член Союза художников России. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Вопросы по телефону
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи