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Мем на холсте

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по масляной живописи. Будешь рисовать знаменитый интернет-мем. Подходит для любого уровня подготовки. Мастер-класс проведёт Александра Салагаева — член Союза художников России. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Вопросы по телефону

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