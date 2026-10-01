Мастер-класс по масляной живописи. Будешь рисовать знаменитый интернет-мем. Подходит для любого уровня подготовки. Мастер-класс проведёт Александра Салагаева — член Союза художников России. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Вопросы по телефону