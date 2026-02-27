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Медиахакатон Города Талантов

ЭТО_ офис
Бакинский переулок, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Хакатон визуальных коммуникаций, посвящённый «Городу Талантов»— инновационному кварталу на берегу Томи. 72 часа, чтобы создать мощный видеоконтент, который станет голосом проекта. Команды пройдут полный цикл создания — от идеи до монтажа и презентации готового ролика.

Может ли город говорить с человеком образами, ритмом и интонацией?

Можно ли узнать его не по названию, а по визуальному коду?

Может ли его история передаваться не словами, а образами и ритмом?

Участники будут формировать образ проекта через видео, истории и смыслы.

На хакатоне ждут тех, кто создаёт и чувствует контент:

  • сценаристов и авторов,
  • блогеров и сторителлеров,
  • видеопродюсеров, режиссёров, монтажёров,
  • комиков, актёров, участников КВН,
  • представителей медиаагентств,
  • студентов, работающих с видеоконтентом.

Наставники команд:
Артём Усов — художественный руководитель «Сборной Камызякского края» и команды «4 татарина» КВН, руководитель студии стартапов Университета Иннополис.
Тимур Фазуллин — директор по внешним коммуникациям и брендингу Университета Иннополис, руководитель центра разработки игр.

Номинации:
— «Люди и роботы»,
— «Зелень среди нас»,
— «Тизер сериала про Город Талантов».

Лучшие работы получат контракт на видеосопродвижение следующего хакатона. Спойлер: он будет архитектурным!

Участие бесплатное. Чтобы зарегистрироваться на Медиахакатон, нужно написать в телеграм организатору Никите Фролову

Время проведения: с 10:00 до 19:00 все 3 дня

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