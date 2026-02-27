Хакатон визуальных коммуникаций, посвящённый «Городу Талантов»— инновационному кварталу на берегу Томи. 72 часа, чтобы создать мощный видеоконтент, который станет голосом проекта. Команды пройдут полный цикл создания — от идеи до монтажа и презентации готового ролика.
Может ли город говорить с человеком образами, ритмом и интонацией?
Можно ли узнать его не по названию, а по визуальному коду?
Может ли его история передаваться не словами, а образами и ритмом?
Участники будут формировать образ проекта через видео, истории и смыслы.
На хакатоне ждут тех, кто создаёт и чувствует контент:
- сценаристов и авторов,
- блогеров и сторителлеров,
- видеопродюсеров, режиссёров, монтажёров,
- комиков, актёров, участников КВН,
- представителей медиаагентств,
- студентов, работающих с видеоконтентом.
Наставники команд:
Артём Усов — художественный руководитель «Сборной Камызякского края» и команды «4 татарина» КВН, руководитель студии стартапов Университета Иннополис.
Тимур Фазуллин — директор по внешним коммуникациям и брендингу Университета Иннополис, руководитель центра разработки игр.
Номинации:
— «Люди и роботы»,
— «Зелень среди нас»,
— «Тизер сериала про Город Талантов».
Лучшие работы получат контракт на видеосопродвижение следующего хакатона. Спойлер: он будет архитектурным!
Участие бесплатное. Чтобы зарегистрироваться на Медиахакатон, нужно написать в телеграм организатору Никите Фролову
Время проведения: с 10:00 до 19:00 все 3 дня