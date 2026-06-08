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Медея

Литера, Советский проспект, 40

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Репертуарный пластико-поэтический спектакль, рассказывающий историю о предательстве, мести и неутихающих страстях Медеи. Сюжет пьесы разворачивается на берегу моря, когда уже Ясон предал Медею, и морская стихия созвучна душевному строю героини. Все сокровенные и безрассудные импульсы Медеи, её тайные и тревожные мысли, сомнения, надежды, иррациональные поступки решены поэтико-пластическим языком и взаимодействием с фактурами, предметами, близкими к природным стихиям — песком, камнями, водой, которые помогают выстроить точный образный ряд. Стремление отомстить преследует Медею и не даёт ей покоя — эти её образы, а также воспоминания, желания воплотятся с помощью театра теней. Живое звучание скрипки отражает её прошлые надежды и минувшее счастье.

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