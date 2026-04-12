Мастер-класс по весенней мозаике
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1100₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, вдохновлённый абстрактными работами с мотивами природы. Вместе с мастером ты перенесёшь дыхание природы — трепет берёзовых ветвей, игру света на камнях, течение рек, первые зелёные ростки и рыжие весенние цветы — в собственное абстрактное мозаичное панно. Тебя ждёт: - Погружение в мир мозаичных материалов: керамическая мозаика, стекло, камни на шведском мозаичном столе. - Знакомство с инструментами и технологией изготовления. - Медитативный процесс творчества. Приветствуются свои материалы: ракушки, камни, ветки, коряги, бусины, стеклярус и многое другое. Места ограничены Запись в тг @Rescheche
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи