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Мастер-класс по созданию браслета

Арт-пространство «Сальвия», пр.Кузнецкий, 67, 2 этаж

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от 2500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс совместно с Кофеичной и арт-пространством «Сальвия». Кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней своими руками. Стоимость: 2500р - браслет, кофе и гадание 2700р - чокер, кофе и гадание Количество мест ограничено. Запись в тг @skazki_beloy_lisy

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