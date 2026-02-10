Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс совместно с Кофеичной и арт-пространством «Сальвия». Кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней своими руками. Стоимость: 2500р - браслет, кофе и гадание 2700р - чокер, кофе и гадание Количество мест ограничено. Запись в тг @skazki_beloy_lisy
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