Мастер-класс совместно с Кофеичной и арт-пространством «Сальвия». Кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней своими руками. Стоимость: 2500р - браслет, кофе и гадание 2700р - чокер, кофе и гадание Количество мест ограничено. Запись в тг @skazki_beloy_lisy