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Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс, полностью посвящённый теме коктейлей. Ты узнаешь методы приготовления и основные принципы смешивания напитков, а так же рецепты пяти разнообразных коктейлей для себя и своих друзей, которые ты с лёгкостью сможешь повторить дома.
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