Мастер-класс, полностью посвящённый теме коктейлей. Ты узнаешь методы приготовления и основные принципы смешивания напитков, а так же рецепты пяти разнообразных коктейлей для себя и своих друзей, которые ты с лёгкостью сможешь повторить дома.