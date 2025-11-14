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Мастер-класс по приготовлению коктейлей

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, полностью посвящённый теме коктейлей. Ты узнаешь методы приготовления и основные принципы смешивания напитков, а так же рецепты пяти разнообразных коктейлей для себя и своих друзей, которые ты с лёгкостью сможешь повторить дома.

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