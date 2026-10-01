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Мастер-класс по демо-записи вокала

Студия «Греми», Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встреча для тех, кому интересно, что происходит по ту сторону микрофона. Неважно, давно ты занимаешься вокалом или только начинаешь — здесь можно будет узнать много нового и попробовать всё на себе. Что будешь делать: - Поговоришь о самых частых ошибках при записи вокала и о том, как их избежать. - Разберёшь особенности записи и съёмки вокалистов: что важно учитывать и как подготовиться к студийной работе. - Затем перейдёшь к практике — каждый сможет попробовать себя в звукозаписи, встать к микрофону, надеть наушники и почувствовать себя настоящим артистом в студии. Никаких сложных требований и необходимости что-то уметь заранее. Запись в тг @esphotoinc

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