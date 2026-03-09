Лыжный забег от Goodline для всех спортсменов и любителей активного отдыха.

Участникам предложат два этапа на выбор. Для тех, кто любит скорость и соревновательный азарт, подготовлена дистанция 3 километра. Победители определяются в двух категориях — среди мужчин и среди женщин (участвуют только спортсмены 18+, нужна медицинская справка о том, что нет ограничений по состоянию здоровья). Лучших из лучших ждут призы!

Для любителей подготовлена лыжная прогулка на 1 километр — свободный темп, семейная атмосфера и удовольствие от движения без гонки за секундомером.

Приятный бонус — на финише всех, кто преодолел дистанцию, ждёт памятная медаль, а также пройдёт отдельный розыгрыш подарков.

На площадке будет работать прокат лыж, поэтому присоединиться смогут даже те, у кого нет собственного инвентаря. Гостей после финиша ждёт согревающий чай и полевая кухня.

В программе мероприятия:

11:00 — сбор гостей;

12:00 — старт спортивного соревнования;

12:40 — массовая лыжная прогулка;

13:30 — розыгрыш призов и награждение.

Внимание: для участия в забеге на 3 км необходима медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям.

Участие для лиц старше 18 лет.

Для лыжной прогулки справка не требуется.