Лыжный забег от Goodline для всех спортсменов и любителей активного отдыха.
Участникам предложат два этапа на выбор. Для тех, кто любит скорость и соревновательный азарт, подготовлена дистанция 3 километра. Победители определяются в двух категориях — среди мужчин и среди женщин (участвуют только спортсмены 18+, нужна медицинская справка о том, что нет ограничений по состоянию здоровья). Лучших из лучших ждут призы!
Для любителей подготовлена лыжная прогулка на 1 километр — свободный темп, семейная атмосфера и удовольствие от движения без гонки за секундомером.
Приятный бонус — на финише всех, кто преодолел дистанцию, ждёт памятная медаль, а также пройдёт отдельный розыгрыш подарков.
На площадке будет работать прокат лыж, поэтому присоединиться смогут даже те, у кого нет собственного инвентаря. Гостей после финиша ждёт согревающий чай и полевая кухня.
В программе мероприятия:
11:00 — сбор гостей;
12:00 — старт спортивного соревнования;
12:40 — массовая лыжная прогулка;
13:30 — розыгрыш призов и награждение.
Внимание: для участия в забеге на 3 км необходима медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям.
Участие для лиц старше 18 лет.
Для лыжной прогулки справка не требуется.