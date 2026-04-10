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Что общего у музыки с математикой или физикой? Правильной ответ — это наука. На лекции ты приоткроешь некоторые тайны музыкальной науки, узнаешь как устроена первая музыкальная машина — орган, раскроешь секреты его звучания и, конечно, насладишься звучанием инструмента.
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