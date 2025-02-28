Если ты уверен, что жизнь слишком коротка, чтобы проводить выходные скучно, тогда добро пожаловать в мир, где мечты сбываются, а повседневная рутина остаётся позади. На выходные оставляй все дела, отключайся от работы и отправляйся в лагерь, где веселье и отдых станут твоими главными приоритетами! Что тебя ждёт? — Настоящие отряды и вожатые; — Утренняя зарядка (да-да, та самая!) и распорядок дня; — Тихий час (ну признайся, что частенько думаешь о нём); — Дискотека века; — Разговоры у костра, где можно поделиться самым сокровенным; — Множество сюрпризов и активностей, которые вернут ту самую пионерскую искру в твоё сердце. Подробности смены. Всё включено: — Проживание по 4-5 человек в комнате (мальчики и девочки раздельно); — 5-разовое питание, чтобы восстановить силы для новых свершений; — Трансфер туда и обратно (отправление от Летнего вокзала); — Развлечения 24/7, чтобы скучать не пришлось! Дата заезда: 28 февраля в 15:00 Дата выезда: 2 марта в 12:00 Место: Журавлёво, 2а, детский лагерь «Спутник», корпус «Журавлик». Есть три вида пакетов для участия: Путёвка на одного — 11 490 рублей/человека Путёвка на двоих — 19 990 рублей/человека Путёвка на троих — 26 990 рублей/человека Количество мест ограничено.