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Про событие
Шоу-гибрид интеллектуальной битвы и психологического детектива от «Show Today». Разгадай сложные вопросы квиза и вычисли шпионов в своей команде, пока мафия не запутала тебя окончательно. Без нудной подготовки — чистый азарт и юмор под управлением ведущего. Сбор гостей с 17:30 Начало 18:00 Бронь в тг @ne_nado_uze
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