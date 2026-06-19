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Квизмафия

Harat's pub
Ноградская улица, 5

Начало:

Завершение:

690₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Шоу-гибрид интеллектуальной битвы и психологического детектива от «Show Today». Разгадай сложные вопросы квиза и вычисли шпионов в своей команде, пока мафия не запутала тебя окончательно. Без нудной подготовки — чистый азарт и юмор под управлением ведущего. Сбор гостей с 17:30 Начало 18:00 Бронь в тг @ne_nado_uze

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