Шоу-гибрид интеллектуальной битвы и психологического детектива от «Show Today». Разгадай сложные вопросы квиза и вычисли шпионов в своей команде, пока мафия не запутала тебя окончательно. Без нудной подготовки — чистый азарт и юмор под управлением ведущего. Сбор гостей с 17:30 Начало 18:00 Бронь в тг @ne_nado_uze