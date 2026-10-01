Иногда хочется просто собраться, чтобы послушать тех, кто рядом, выйти на сцену или разделить музыку с теми, кто понимает её так же, как ты. Здесь устроят квартирник: будешь петь, играть, поддерживать других и проведёшь вечер в тёплой, уютной атмосфере школы. Можно подготовить сольный вокальный номер или выступить под аккомпанемент гитары или фортепиано. Дресс-код — красная деталь в одежде. Необязательно, но очень приветствуется! Это вечер, где не нужно быть идеальным. Главное — желание выступить, поделиться музыкой и побыть вместе. Записаться на квартирник можно по номеру телефона.