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kuzbassline present

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

first day out Line up: babyg bless kulaud bbsneg soonkismet skank/poisson DC стиль Внимание, организатор выпустил 42 уникальных билета. После покупки лимитированных физических билетов на сайте (https://kuzbassline.ru/), их необходимо забрать по адресу Весенняя 19, чайный клуб «Чайнатаун», предъявив сотруднику скрин оплаты. По тому же адресу ты так же можешь приобрести их за наличные. Стильный стикер билет не только является гарантией твоего прохода на мероприятие, но и станет приятным напоминанием об одном из главных хайлайтов лета. Более подробную информацию можно уточнить в ТГ — https://t.me/kuzbassline

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