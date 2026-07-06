Встреча резидентов — для всех, кто создаёт моду в регионе. Один человек — талант. Но только профессиональное сообщество способно создать индустрию. Ассоциация модных индустрией ставит своей целью сделать Кузбасс не периферией моды, а точкой силы — с уникальным кодом, узнаваемой эстетикой и голосом, который слышат и за его пределами. Что даёт сообщество: — Обмен ресурсами, знаниями и контактами. — Совместные проекты, которые невозможно создать в одиночку. — Выход на федеральные и зарубежные площадки. — Поддержку и продвижение каждого участника. Вход по регистрации