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Кузбасская ассоциация модных индустрий. Встреча резидентов

место уточнит организатор после регистрации

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Встреча резидентов — для всех, кто создаёт моду в регионе. Один человек — талант. Но только профессиональное сообщество способно создать индустрию. Ассоциация модных индустрией ставит своей целью сделать Кузбасс не периферией моды, а точкой силы — с уникальным кодом, узнаваемой эстетикой и голосом, который слышат и за его пределами. Что даёт сообщество: — Обмен ресурсами, знаниями и контактами. — Совместные проекты, которые невозможно создать в одиночку. — Выход на федеральные и зарубежные площадки. — Поддержку и продвижение каждого участника. Вход по регистрации

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