Купеческий бранч от Клуба предпринимателей Кузбасса совместно с Тюльберским городком и рестораном «Забой». О предпринимательстве, культуре и традициях Земли Кузнецкой! В программе: блюда локальной кухни, исторический экскурс в дела купеческие да торговые, новые знакомства и подарки. Билеты приобретаются заранее для предзаказа блюд до 14.04.26 Стоимость участия 1350 руб За покупкой и вопросами в тг @alesia_ka