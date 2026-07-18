Масштабное культурное событие и ярмарка изделий ручной работы. Здесь не будет конвейера: только вещи с историей, сделанные с любовью, и авторы, готовые рассказать о каждом шве, мазке и узоре. Ты можешь прийти поддержать локальное творчество, найти по-настоящему уникальные подарки и вдохновиться энергией тех, кто создаёт культуру своими руками. В программе: - живые концерты местных групп и хореография от школы «JAM» - выставка фотографа Елены Ефановой + арт-инсталляции - мастер-классы по декоративно-прикладному искусству - запись подкаста «Культураль» прямо на сцене - локации партнёров, фотозоны и розыгрыш поездки в Шерегеш от «Географии Путешествий» Вход свободный