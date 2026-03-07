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Культура
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Она везде: дома, на работе, на улице, и на дискотеках. Культура громкой музыки, долбящей бочки, жирного баса и спортивных костюмов. Представители культуры в эту ночь: KISSLYA–electrotechno PAWWWUK–hardstyle, hardcore SOTKA(nsk)–harddance PALARIN–hardcore, gabber LON–harddance XRAYCb-hardcore, happy hardcore Дресс-код: по культуре
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