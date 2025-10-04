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Куда глаза глядят: Глубина

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Превращение мультимедийного зала в пространство для глубокого диалога — с искусством, музыкой и самим собой. Это не просто чаепитие. Это иммерсивная церемония, где каждый элемент — от движения чайного мастера до звука — становится частью перформанса. В программе: — Медитативное действо от мастеров «Чайнатаун», где приготовление чая — это искусство и ритуал — Саунд-погружение: аутентичная музыка от Soon Kismet, переплетённая с вибрациями поющих тибетских чаш, создаст уникальное звуковое полотно — Симбиоз сред: мультимедийная проекция выставки «Куда глаза глядят» станет визуальным фоном, направляющим ваше внутреннее внимание Останови свой взгляд на мгновение, чтобы увидеть и ощутить то, что обычно остаётся за пределами спешки.

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