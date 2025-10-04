Куда глаза глядят: Глубина
ул. Дзержинского, 6
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Выставки
Спектакли
Еда
Про событие
Превращение мультимедийного зала в пространство для глубокого диалога — с искусством, музыкой и самим собой. Это не просто чаепитие. Это иммерсивная церемония, где каждый элемент — от движения чайного мастера до звука — становится частью перформанса. В программе: — Медитативное действо от мастеров «Чайнатаун», где приготовление чая — это искусство и ритуал — Саунд-погружение: аутентичная музыка от Soon Kismet, переплетённая с вибрациями поющих тибетских чаш, создаст уникальное звуковое полотно — Симбиоз сред: мультимедийная проекция выставки «Куда глаза глядят» станет визуальным фоном, направляющим ваше внутреннее внимание Останови свой взгляд на мгновение, чтобы увидеть и ощутить то, что обычно остаётся за пределами спешки.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи