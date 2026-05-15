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Кто умеет быть?

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Акустический вечер, где песни звучат душевно и близко, как внутренние монологи, которым наконец дали пространство. Голос — Александра Тимченко Гитара — Александр Фролов Лиричные композиции под гитару, паузы, в которых можно задержаться, и разговоры, возникающие сами собой. Всё это складывается в состояние, которое не нужно объяснять — его нужно прожить. Аромат чая сопровождает вечер, создавая ощущение спокойствия. Для предварительной записи свяжись с чайным мастером Ильей @zimbaev7 Количество мест ограничено

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