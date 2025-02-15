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Космический чеснок

Редакция
E-бар, пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Космический чеснок — это арт-дискошар-шугейз-нойз-панк группа из Кузбасса, собравшаяся нынешним составом летом 2024-го года. Позиция группы как людей, что идентифицируют себя как ходячий-говорящий чеснок, возмущает, что люди так спокойно пожирают его, не задумываясь о том сколько боли тем самым они причиняют. Выступают против угнетения чесноков, если ты согласен с этой позицией, то приходи и покажи, что ещё существует добро и любовь. Покупка билетов осуществляется на входе.

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