Космический чеснок — это арт-дискошар-шугейз-нойз-панк группа из Кузбасса, собравшаяся нынешним составом летом 2024-го года. Позиция группы как людей, что идентифицируют себя как ходячий-говорящий чеснок, возмущает, что люди так спокойно пожирают его, не задумываясь о том сколько боли тем самым они причиняют. Выступают против угнетения чесноков, если ты согласен с этой позицией, то приходи и покажи, что ещё существует добро и любовь. Покупка билетов осуществляется на входе.