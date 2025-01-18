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Конференция «Сила Холода: как перестать мёрзнуть зимой и превратить холод в тренажёр для здоровья»

Онлайн

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Завершение:

3000₽
Возраст 16+

Про событие

Первая встреча в серии просветительских конференций «Больше чем тело». Эксперты, учёные и практики, ответят на вопросы: Как холод влияет на тело и психику? Как работают холодовые телесные практики: окунание, зимнее плавание, туммо, контрасты? Как заниматься безопасно и эффективно? Как повысить уровень здоровья, энергии, чувственности и психической устойчивости? Спикеры: Ринад Минвалеев. Кандидат биологических наук, профессор СПбГУ, физиолог, автор книг, образовательных программ по традиционным системам оздоровления, организатор научных экспедиций. Реконструировал, научно обосновал и обучает тибетской практике Туммо. Андрей Замыслов. Президент Всероссийской федерации зимнего плавания, тренер. Многократный чемпион и призёр Кубков и Чемпионатов Мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде, чемпион Кубка Мира по зимнему плаванию Аргентина 2024. Стаж закаливания и зимнего плавания свыше 20 лет. Евгения Никитина. Психолог, телесный терапевт, ведущая телесных практик, специалист по комплексному оздоровлению организма. Отто Зотов. Предприниматель, психолог, отец 4-х детей. Пармастер и участник чемпионатов по парению, участник марафонов и забегов на вершины гор. Занимается зимним плаванием в открытой воде и моржеванием, ходит зимой в шортах и футболке уже 6 лет подряд. Светлана Долгинина. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, кардиолог, аритмолог. Действующий член Российского и Европейского кардиологического обществ.

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