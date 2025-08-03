Коллажирование
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создание стильного коллажа. На мастер-классе ты: — Подберёшь материалы — Освоишь базовые приёмы — И в конце заберёшь готовую работу с собой! Мастер-класс проведут Саша и Вадик. Они не коллажные эксперты, а просто свободные творческие люди, которые уже приготовили тему для твоего коллажа. Они расскажут, как делать это просто и с удовольствием. Запись через ТГ по кнопке выше.
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