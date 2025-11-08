На этой встрече каждая участница настроит свой внутренний компас для контакта с собой, и это отличный повод на паузу рутину, чтобы наладить контакт с собой и увидеть истинные свои желания. Благодаря вырезанным картинкам возможно увидеть ответы на вопросы: – Что я могу добавить в свою жизнь, чтобы чувствовать себя лучше? – Что будет каждый день вдохновлять меня, чтобы зимой мне было комфортно проживать холода? Сессия проходит в новой галерее, так что коллажные шедевры будешь создавать в окружении искусства. Ведущая — Ирина Носова; чтобы зарегистрироваться, пиши/звони организатору.