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Коллаж-сессия «Внутренний компас»

ул. 50 лет Октября, 27 (галерея Angelita Art)

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На этой встрече каждая участница настроит свой внутренний компас для контакта с собой, и это отличный повод на паузу рутину, чтобы наладить контакт с собой и увидеть истинные свои желания. Благодаря вырезанным картинкам возможно увидеть ответы на вопросы: – Что я могу добавить в свою жизнь, чтобы чувствовать себя лучше? – Что будет каждый день вдохновлять меня, чтобы зимой мне было комфортно проживать холода? Сессия проходит в новой галерее, так что коллажные шедевры будешь создавать в окружении искусства. Ведущая — Ирина Носова; чтобы зарегистрироваться, пиши/звони организатору.

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