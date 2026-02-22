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Коллаж Февраллаж

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Февраллаж — не просто игра слов, это ежегодный международный челлендж у коллажистов. Суть челленджа в ежедневном создании коллажей на определённую тему. Ты можешь поучаствовать в этой большой традиции и склеить свой коллаж на один из предложенных сюжетов. В программе: приятная компания, ножницы, клей и свобода творчества. Свободное посещение в промежуток с 14:00 до 19:00 За билетами в тг @nektablin

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