Коллаж Февраллаж
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Февраллаж — не просто игра слов, это ежегодный международный челлендж у коллажистов. Суть челленджа в ежедневном создании коллажей на определённую тему. Ты можешь поучаствовать в этой большой традиции и склеить свой коллаж на один из предложенных сюжетов. В программе: приятная компания, ножницы, клей и свобода творчества. Свободное посещение в промежуток с 14:00 до 19:00 За билетами в тг @nektablin
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