Место, где электронные ритмы встречаются с ароматом свежесваренного кофе. Здесь нет места алкоголю, зато есть трезвый настрой, позитивная энергия и пространство для творчества. Что тебя ждёт? — Живые сеты от приглашённых диджеев — Ароматный кофе, чай и безалкогольные коктейли — Секонд-хенд — найди что-то особенное для себя. — Мастер-классы и общение с интересными людьми Здесь ты найдёшь баланс между уютом и энергией. Это место, где ты сможешь расслабиться, познакомиться с новыми людьми и почувствовать себя частью творческого комьюнити нашего города Вход свободный, дресс-код свободный. Просто приходи и наслаждайся моментом. kuzbassline represent С 21:00 будут пушить Кузбасский звук и особый дух. Внутри рэп живьем и с пульта, приходи и очутись в гуще событий. dc стиль 18+