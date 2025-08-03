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Кофейный рейв «Гуща»
улица Мичурина, 120Б/1
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Бесплатно
Возраст 12+
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Мастер-классы
Еда
Про событие
Кофейный рейв с мастер-классами, где ты можешь научиться крутить глину на гончарному круге, создать свою абстракцию в стиле флюид-арт, сплести украшение из бисера и оторваться под электронную музыку с кружкой кофе. Почему стоит прийти? — 8 мастер-классов от профессионалов со всего города — каждый найдёт что-то по душе — Живые DJ-сеты — музыка, которая зарядит энергией на весь день — Ароматный кофе — без него никуда — Розыгрыш ковра с мастер-класса по тафтингу — кто-то уйдёт с уникальным подарком — Настоящая чайная церемония — релакс и новые вкусы — Невероятная атмосфера — творчество, вдохновение и новые знакомства! Лайн-ап событий: 12:00 — Начало мероприятия С 13:00 — Мастер-класс на гончарном круге / Под шатром — Психологический тренинг «Тревога нового времени» / ЗОНА Б — Мастер-класс по коллажированию / ЗОНА А — Музыкальное сопровождение от эвтаназии С 14:30 — Мастер-класс по рисованию / ЗОНА Б — Чайная церемония от «Чайнатаун» / ЗОНА А С 16:00 — Мастер-класс по тафтингу (ковроткачеству) / ЗОНА Б — Мастер-класс по бисероплетению / ЗОНА А 19:00 – Завершение и розыгрыш ковра с тафтинга Записаться на мастер-классы можно через ТГ по кнопке выше https://t.me/romanliton Мастер-классы оплачиваются отдельно, стоимость можно уточнить по кнопке выше.
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