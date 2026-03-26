Вечер творчества, аромата кофе и мягкой энергии. Порисуешь акварелью с помощью кофе, поговоришь о кофейных ритуалах, попробуешь "бронекофе" от Agenyz и узнаешь что такое "биохакинг". Кофейную акварель можно будет забрать с собой. Стоимость: 1000р, вдвоём выгоднее — 1800р. Количество мест ограничено. Обязательна запись по телефону или в тг @elenabiohacking